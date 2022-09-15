Звание почетного гражданина Нижнекамска присвоено Рафису Мустафину

Предпринимателю и депутату городского совета Рафису Мустафину присвоено звание почетного гражданина Нижнекамска. Об этом на горсовете объявила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

«Рафис Мустафин — депутат Нижнекамского городского совета четырех созывов, председатель постоянной комиссии по бюджетной политике экономического развития. Постоянная комиссия под руководством Рафиса Минвалиевича ведет большую работу по формированию и утверждению бюджета города. Регулярно встречается со своим избирателями, решает социальные вопросы, оказывает материальную поддержку», — отметила Марина Камелина.

Мустафин начал трудовую деятельность в 1974 году на Нижнекамском шинном заводе в цехе вулканизации. С 1987 года активно ведет предпринимательскую деятельность, построил первый в городе коммерческий магазин «Нур», в 1999 году первый торговый центр «РаМус», а в дальнейшем «Пассаж», «Сити-центр», «Якорь», «Олимп», рестораны, швейную фабрику и так далее. Сегодня он также является председателем нижнекамской федерацией национальной борьбы «корэш».

Официальная церемония вручения свидетельств почетного гражданина состоится в день рождения города 22 сентября. На прошлом заседании горсовета почетное звание было присвоено экс-главе Нижнекамского района, депутату Госдумы РФ Айдару Метшину и первому секретарю Нижнекамского горкома КПСС Роберту Шамгунову, напомнила Марина Камелина. Их также наградят в этот день.