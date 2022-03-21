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Ру Тат
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Спорт
21 марта 2022  15:39
Артур Халилуллов

Жуткое обрушение трибун с людьми на футбольном матче в Индии попало на видео

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Более 200 болельщиков пострадало на футбольном матче в Индии в результате разрушения трибун со зрителями. Инцидент произошел прямо перед стартом игры в индийском штате Керала.

На кадрах видно, как центральные трибуны буквально обваливаются на футбольное поле, а вслед за ними на убегающих в ужасе людей падает осветительная мачта.

Отметим, что это не первый подобный инцидент в Индии. В ноябре 2021-го года в городе Сурьяпет во время открытия Национального чемпионата по кабадди рухнули трибуны, на которых находилось около 1,5 тысячи фанатов. Кадры происшествия также попали на видео.

 

#футбол #инцидент
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