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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Россия способна оперативно подготовиться к проведению чемпионата мира по хоккею, если турнир перенесут.

В мае 2027 года мировое первенство должно пройти в Германии, однако ситуация вокруг допуска российских сборных может изменить планы.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

На этом фоне председатель правления Немецкого хоккейного союза Франк Лутц допустил, что Германия откажется от проведения турнира, если сборная России получит допуск.

«Международная федерация в теории может принять решение о переносе чемпионата мира. Мы точно сможем принять турнир даже в такие кратчайшие сроки, мы в этом смысле большие молодцы. Вопрос, отдадут ли они? Там всё-таки тоже есть спонсорские и телевизионные обязательства. Будем смотреть. Я лишний раз убеждаюсь, что всё зависит от международной федерации. Единственную зацепку я вижу в том, что соревнования влияют на рейтинг команды, которая будет принимать участие в Олимпийских играх 2030 года», — сказала Журова «Матч ТВ».

Последний раз сборная России становилась чемпионом мира в 2014 году. С 2022 года команда не принимала участия в турнирах из-за отстранения со стороны IIHF.