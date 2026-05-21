Журова: «Плющенко надо быть готовым: в его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма»

Сегодня стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр перешел в сборную Азербайджана.



На эту новость отреагировала и депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова:

«Если все законные процедуры пройдены – это право спортсмена. Если бы это был не сын Жени Плющенко, никто бы это не обсуждал. Для таких людей, как Женя и Яна, решение принимать очень непросто — они будут под перекрестным огнем.

Большинство людей будут осуждать. Уверена, что в подготовку сына государство не вложило ни копейки – он работал в частной школе. Но все равно люди будут стараться осудить.

Евгений решил так, потому что боится, что сын потеряет международный опыт, а в 13 лет уже нужно начинать его получать. Саше будет непросто, но в Азербайджане конкуренции меньше.

Спортсмены и болельщики понимают, а обычные люди будут крайне осуждать. Жене надо быть готовым: в его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма. Я всегда стараюсь быть нейтральной, понимаю аргументы обеих сторон», – сказала Журова РИА Новости.

Добавим, что Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.

13-летний сын Евгения Плющенко получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России. После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях.