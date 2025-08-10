Журова ответила, кто является величайшей фигуристкой России

Архив tatar-inform.ru

Известная советская и российская конькобежка, депутат Государственной думы Светлана Журова ответила на вопрос, кого она считает самыми выдающимися фигуристками страны. Она выделила Ирину Роднину как безоговорочно лучшую фигуристку в истории страны.

«Если брать все времена и народы, включая советский период, это, безусловно, Ирина Роднина. Если смотреть по спортивному принципу, она безоговорочный номер один. Никто не скажет по-другому. Роднина – единственная трехкратная олимпийская чемпионка у нас в фигурном катании. Она 10 раз выиграла чемпионат мира, 11 раз – чемпионат Европы. Только у нее есть столько титулов», – сказала заслуженная спортсменка.

Однако Журова отделила российский период от всей истории отечественного фигурного катания.

«Если говорить только про российский период, современное время, то намного сложнее выбрать. С одной стороны, можно назвать Аделину Сотникову и Алину Загитову, только они стали олимпийскими чемпионками.

С другой стороны, нельзя не назвать Ирину Слуцкую. Да, она не выиграла Олимпиаду, но она двукратный призер Игр. Плюс в совокупности она завоевала большое количество медалей чемпионатов Европы и мира.

Слуцкая много лет, а не один-два года, была лидером мирового женского катания. Ей часто не везло, засуживали ее. Ей не везло, как Камиле Валиевой, например. Валиева – совершенно потрясающая девочка, тоже могла достичь больших высот. А из-за всей этой истории с допингом у нее нет звания олимпийской чемпионки.

Поэтому за российский период самыми выдающимися фигуристками я бы назвала Загитову и Слуцкую. Если бы у Слуцкой была золотая олимпийская медаль, она безоговорочно была бы лучшей», – поделилась олимпийская чемпионка со «ВсеПроСпорт».