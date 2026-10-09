Журова: отказ Валиевой идти в CAS мог быть результатом договоренностей с ISU

Фото: соцсети фигуристки

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала РИА Новости ситуацию вокруг Камилы Валиевой.

По ее словам, отказ фигуристки подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ISU об отзыве нейтрального статуса мог стать результатом непубличных договоренностей между российской стороной и Международным союзом конькобежцев.

«Я думаю, что решение было принято после взвешенной оценки всех разумных рисков. Потому что подача иска в CAS — не такая дешёвая история. Есть различные нюансы. Камила, по всей видимости, всё хорошо взвесила. Она вернулась и сейчас набирает форму. Может быть, ей вскоре и вернут нейтральный статус, мы же не знаем о возможных договоренностях между нашей федерацией и ISU. Возможно, есть договоренность о том, что Камила немного подождёт, а потом спокойно вернётся. Это как возможный вариант. Я не знаю о таких договоренностях, но вдруг они есть», — сказала Журова.

Ранее CAS сообщил, что апелляция от Валиевой не поступала. 10 сентября ISU заявил, что фигуристка больше не соответствует требованиям для участия в международных соревнованиях в качестве индивидуального нейтрального спортсмена.