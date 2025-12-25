Журова о Валиевой: Потерянное время - это очень серьезный срок

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что фигуристке Камиле Валиевой будет непросто вернуться на прежний уровень. Напомним, что сегодня, 25 декабря, истек срок дисквалификации Валиевой и она может вернуться в большой спорт.

«Всё зависит только от нее и ее желания, понимания, оценки. Потерянное время – это очень серьезный срок для любого вида спорта, а для фигурного катания особенно. Гипотетически возможно, потому что она же не прекращала выступать, участвовать в шоу, была тренировочная подготовка. Но вопрос уровня.

У нас люди очень хорошо любят, а потом так же быстро забывают и уже начинают упрекать человека в том, что он чего‑то не сделал. Человек пропустил несколько лет, а от нее будут ждать Камилу Валиеву четырехлетней давности. Это уже невозможно», – приводит слова Журовой «Матч ТВ».

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения длится с декабре 2021 года.

Известно, что в ноябре 19-летняя фигуристка приступила к тренировкам и готовит соревновательные программы. В настоящий момент она тренируется под руководством Светланы Соколовской, ранее Валиева работала с Этери Тутберидзе.