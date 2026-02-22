news_header_top
Журова не видит смысла в участии российских спортсменов в церемонии закрытия Олимпиады

фото: официальный портал Госдумы

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказала сомнение в целесообразности присутствия российских атлетов на церемонии закрытия Игр в Италии. Об этом она заявила в интервью корреспонденту «Советского спорта» Василию Богданову.

По словам Журовой, происходящее не унижает достоинства спортсменов, однако она не уверена, что им стоит участвовать в мероприятии. Парламентарий рассчитывала, что по ходу Олимпиады Международный олимпийский комитет мог бы провести заседание и вернуть российским спортсменам право выступать под флагом и гимном.

Журова также обратила внимание, что церемония открытия для россиян осталась недоступной, тогда как на закрытие их приглашают. При этом она отметила, что само мероприятие не предполагает традиционного парада спортсменов, а представляет собой концерт и всеобщее веселье. В связи с этим депутат усомнилась, нужно ли это самим атлетам.

Олимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

#Госдума #олимпиада #италия
