Журова назвала «феерией» возвращение Трусовой и высказалась о допуске Валиевой

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высоко оценила выступление российской фигуристки Александры Трусовой на соревнованиях Kinoshita Group Cup в Токио.

По итогам двух программ Трусова набрала 221,06 балла, уступив только японке Мао Симаде (231,32). Замкнула тройку призеров еще одна представительница России — Анна Фролова (207,86).

В комментарии для РИА Новости Журова отметила, что возвращение Саши на лед стало настоящим шоу. По мнению депутата, стремление удивлять публику и даже бросать вызов скептикам — это неотъемлемая черта спортсменки.

«Саша Трусова просто молодец, ее возвращение в фигурное катание было феерично. Феерия — это стихия Саши, желание всех удивлять и, может быть, кого-то даже и разозлить», — приводит слова Журовой РИА Новости.

Журова подчеркнула, что удачный прокат Трусовой вселяет оптимизм не только в нее саму, но и в Камилу Валиеву, чей нейтральный статус был недавно аннулирован ISU. Она выразила надежду, что Международный союз конькобежцев пересмотрит решение и допустит Валиеву к стартам.

«Ее выступление дает надежду и ей, и Камиле Валиевой, которую, надеюсь, Международный союз конькобежцев все же допустит к соревнованиям, и всем тем, кто считал, что в фигурном катании после длительных периодов и рождения ребенка нельзя вернуться на высокий уровень», — подчеркнула спортсменка.

Напомним, ISU отозвал нейтральные статусы у Валиевой и Марка Кондратюка, однако спортсмены уже подали апелляцию на это решение.

Напомним, российские фигуристы допущены до международных турниров в нейтральном статусе с нынешнего сезона.