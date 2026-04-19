Журова надеется, что допуск российских пловцов повлияет на FIS и IBU

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова выразила надежду, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить российских атлетов к соревнованиям с государственной символикой повлияет на Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU), сообщает РИА Новости.

World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном 13 апреля. Журова отметила, что в FIS и IBU очень сильно влияние скандинавских и европейских стран, и преодолеть его непросто. Она выразила надежду, что руководство этих федераций обратит внимание на решения других спортивных организаций.

По мнению депутата, сейчас на очереди еще ряд международных федераций, которые также могут разрешить россиянам выступать с флагом и гимном.

Отвечая на вопрос о влиянии решения World Aquatics на позиции организаций по зимним видам спорта, Журова добавила, что у FIS и IBU всегда был один аргумент – небезопасность для спортсменов. Однако международные соревнования по различным видам спорта проводятся, и все проходит нормально, поэтому непонятно, в чем заключаются проблемы с безопасностью, заключила собеседница агентства.