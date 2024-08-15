Журналы «Идель» и «Идел» отметили 35-летие диджитал-детокс-вечеринкой в Казани

Редакция молодежных журналов «Идель» и «Идел» отметила свой 35-й день рождения в формате диджитал-детокс-вечеринки в Горкинско-Ометьевском лесу. Гостями мероприятия стали молодые авторы, действующие журналисты республики, блогеры и читатели.

В программу юбилея было включено несколько площадок: гостей ожидали интерактивная лекция от шеф-редактора журнала «Идель» Динары Зиннатовой, которая рассказала как генерировать вирусные инфоповоды, и творческий мастер-класс от сонграйтера и автора статей журнала «Идел» Зулейхи Камаловой, посвященный созданию треков татарской альтернативной музыки. Участникам вечеринки также было предложено сделать памятные экооткрытки из переработанной бумаги.

Об истории издания, новых выпусках и команде гости узнали от главного редактора журналов Рамзии Галимовой.

«При создании журналов мы стараемся учитывать интересы разных представителей молодежи. Наша масштабная цель — стать платформой, где каждый сможет предложить свои творческие инициативы и проекты. На сегодняшний день издание хорошо читают, наша команда растет, а молодых авторов становится все больше», — поделилась она.

На главной сцене парка выступили татарские музыкальные исполнители Beku, Майкрайз, Al Su, группа Gauga, Dj Solman, а также казанский битмейкер и диджей Malsi Music, который экспромтом написал трек про молодость и журнал «Идел». В качестве угощения участникам был предложен авторский напиток «Идел 1.1989», созданный в коллаборации с казанской кофейней.

Напомним, что молодежные журналы «Идель» и «Идел» издаются с 1989 года на двух языках: русском и татарском. В прошлом году команды редакций обновилась, концепт трансформировался: теперь журналы представляют собой нечто больше, чем просто источник информации. Это сообщество, которое объединяет разные категории молодежи: студентов ссузов и вузов, ребят из больших и маленьких городов, районов и деревень республики, молодых представителей самых разных профессий.

Арина Тыринова