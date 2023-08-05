«Журналисты в Татарстане не замалчивают острые вопросы. Особенно в татароязычных СМИ»

Альфия Миннуллина рассказывает историю становления татарских интернет-СМИ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Театр Камала был единственным местом в Казани, сохранявшим и язык, и татарскую самобытность»

– Альфия Туфановна, вы учились на механико-математическом факультете Казанского университета, затем преподавали математику в вузе. Почему математика? Это был ваш собственный выбор?

– Обычно у выпускника школы выбор профессии происходит под влиянием семьи. Наверное, на мое поступление на мехмат повлияла моя мама. Сама она мечтала стать учительницей. Школу я окончила с золотой медалью, поэтому могла поступить на любой факультет. Мама сказала: «Ты хорошо учишься, давай выберем самый сложный». А самым сложным был мехмат.

– А папа?

– Папе этот выбор не очень понравился, он даже обижался. Папа хотел, чтобы я поступила на факультет татарской филологии. Но я никогда не жалела. Думаю, для развития логического мышления математическое образование очень полезно.

После вуза по направлению работала программистом в одном из научных институтов, потом семь лет преподавала в Казанском педагогическом институте.

С мамой, 1966 год Фото: из личного архива Альфии Миннуллиной

– Вы выросли в городе, однако в совершенстве владеете татарским языком. Это благодаря родителям?

– Дома папа с мамой всегда говорили только на татарском. Тем более мама – артистка Камаловского театра (Нажиба Ихсанова (1938-2021), народная артистка России и ТАССР, лауреат премии Тукая, – прим Т-и), поэтому я буквально росла в театре. В те годы Камаловский театр был, можно сказать, единственным местом в Казани, сохранявшим и татарский язык, и татарскую самобытность в их совершенном виде. В театре звучала только татарская речь. Люди другой национальности, если и не знали языка, тоже понимали его. Поэтому я с детства была окружена татарским языком в самом правильном, красивом и литературном его виде.

Еще один важный фактор – я много читала на родном языке. Мы выписывали журналы «Ялкын», «Азат хатын», «Казан утлары», «Чаян», газету «Яшь ленинчы», вообще все татарские газеты и журналы. Училась я в русской школе, поэтому татарский язык у нас был просто факультативом, вместо физкультуры и труда. Наша учительница – дочь родственника Абдуллы Алиша Ильсияр Галиевна Сюнкишева по мере сил старалась обучить нас языку. Но, как ни старайся, факультатив – это неполноценный урок, поэтому школа, конечно, не могла дать мне знаний на высоком уровне.

Если я пишу без ошибок, то это благодаря тому, что я много читала на татарском. Журналы читала от корки до корки. У папы очень богатая личная библиотека, там можно найти книги всех татарских классиков.

Перед выпускным в школе с папой Фото: из личного архива Альфии Миннуллиной

«Новости распечатывали и доставляли курьером»

– Откуда у вас интерес к журналистике? С чего вы начинали?

– В университете мы ходили в Клуб интернациональной дружбы. Наш преподаватель французского языка Эльмира Хамзовна Хабибуллина знакомила нас с французской культурой, литературой. О деятельности клуба я писала заметки в университетскую газету.

Молодость моего поколения пришлась на очень сложное время. СССР распался, привычная жизнь буквально за несколько месяцев стала другой. Мне тогда было около 30 лет, работаю в пединституте, в семье двое детей. На зарплату преподавателя жить стало невозможно. Надо было найти другую работу.

Тогда папа сказал мне: «Может, попробуешь пойти в “Татар-информ”? Они тоже работают на компьютерах». Так я пришла в информационное агентство «Татар-информ». Главный редактор Умар Хамзенович Богдалов очень хорошо меня принял. Я стала работать в газете «Татар иле», которую выпускала эта же редакция.

Газета была ориентирована на татарские диаспоры в бывших союзных республиках – например, в Казахстане, Узбекистане, где проживали сотни тысяч татар, а также в других странах. Она рассказывала о жизни, судьбе татар за пределами Татарстана, вопросах национальной культуры, образования. Эти темы мне тоже были интересны. Будучи корреспондентом газеты, много писала о культуре. В том числе в качестве автора привлекла и маму – она тоже писала статьи об артистах, театре. Таким образом и стала журналисткой.

Это были годы, когда в России интернет только-только появился и начал проникать в разные сферы жизни. Поскольку я специалист, имеющий дело с компьютерами, я следила за развитием интернета, его возможностями. Наверное, сейчас это покажется очень странным, но на тот момент новостные ленты информационного агентства распространялись на бумаге: журналисты набирали тексты на компьютере, затем эти тексты распечатывали, размножали на ксероксе и курьером доставляли в государственные и другие организации. Процесс ужасно сложный. В регионы новости доставлялись почтой.

С отцом в редакции журнала «Сәхнә», 2010 год Фото: из личного архива Альфии Миннуллиной

Я предложила генеральному директору «Татар-информа» Римме Ратниковой перестать распространять новости таким дедовским методом и попробовать интернет-формат. Римма Атласовна спросила, знаю ли я, как это сделать, потому что специалистов в редакции на тот момент не было. Я тоже не совсем уверенно знала эту сферу, поэтому меня за счет «Татар-информа» отправили на курсы в Казанский авиационный институт. После обучения я предложила поработать в формате электронной газеты. Еще до этого Ирек Биккинин начал выпускать в Мордовии электронную «Татарскую газету» на русском языке. Мы решили сделать газету на татарском. Так появилось издание «Татар дөньясы» («Татарский мир»). Помимо татарского языка в кириллице у него был вариант на латинице для наших соплеменников, не умеющих читать «русскими» буквами.

Это был довольно успешный проект для своего времени. Мы собирали новости, которые потом передавались и в другие татарские редакции. На нас вышли татары Финляндии, Турции, Америки и других стран, крымские татары регулярно отправляли нам свои новости. У нас образовался большой круг общения, источники, знакомые и друзья во многих странах и республиках.

– Как они отправляли новости?

– Электронной почтой. Сначала через портал Yahoo, потом более популярным стал Google, который к тому же давал возможность общаться в чате онлайн.

Редакция «Интертат» с гостями из Австралии, 2003 год Фото: из личного архива Альфии Миннуллиной

«В этот период татарская пресса потеряла довольно большой пласт читателей»

– Можем ли мы сказать, что появление татарских СМИ в интернете помогло обнаружить, собрать, объединить татар по всему миру?

– Да, выход татарских газет в интернет сыграл большую роль. Но это был не односторонний процесс. Тогда татары в других странах сами тоже очень стремились к этому. Для большинства из них Казань – очень дорогое сердцу, чуть ли не святое место. В своих фантазиях они видят Казань как центр татарской жизни и очень удивляются, когда, приехав сюда, не слышат повсеместно татарскую речь.

Со временем тоску по Казани соплеменники, видимо, немного утолили, сейчас такого предельно трепетного отношения, может быть, и нет. Но тяга к Казани всегда сохраняется. В те годы, когда наша газета начала выходить в интернете, нас просили больше писать о Казани, публиковать фотографии с видами Казани. Просили публиковать рецепты национальных блюд, им было интересно, как их готовят в Татарстане.

– То есть газета действительно была ниточкой, связывающей их с исторической родиной.

– Да, конечно. Девушки и женщины хотели шить себе татарские калфаки, камзолы, хотели купить наши вышитые кожаные ичиги. Мы обратились к Розе апа – это младшая сестра моей мамы, она работала в швейном цеху Камаловского театра. Она объяснила технологию изготовления национальной одежды. Мы сделали акварельные эскизы татарского орнамента, сфотографировали и разместили их в интернете. У татар всегда большая потребность в национальной культуре.

Когда после распада СССР республики стали независимыми государствами, местные татары лишились своей национальной прессы. Раньше они выписывали татарские газеты и журналы из Казани, но в начале 90-х годов эта возможность была ограничена, потому что услуги почты подорожали, никаких договоренностей в этой сфере не было. В этот период татарской прессе был нанесен большой ущерб – она потеряла довольно большой пласт своих читателей. Люди лишились доступа к чтению на татарском языке. А это означает, что и доступ к родному языку они потеряли. Потому что вне Татарстана нет татарских школ.

Соплеменники очень нуждались в татарской прессе. Они говорили, что очень хотели бы, чтобы мы выкладывали в интернет татарские песни, видео. Но, к сожалению, в то время скорость интернета была низкой, распространять аудио и видео в электронном формате было невозможно. Еще в то время я мечтала о том, чтобы делать трансляции татарских концертов в интернете.

Фото: из личного архива Альфии Миннуллиной

«Интертат» не получилось реализовать так, как мы хотели»

– Сколько лет вы работали в формате газеты «Татар дөньясы»?

– Газета просуществовала примерно два года. На тот момент мы ощущали потребность татар вне пределов Татарстана в своей родной культуре, самобытных традициях. Множество наших соплеменников хотели приобщиться к национальной среде. Им надо было как-то помочь. Мы с папой часто обсуждали эту тему. Он был депутатом Госсовета Татарстана, решили, что надо поднять этот вопрос на сессии парламента, донести, что нужна электронная газета на татарском языке.

Этот вопрос волновал и журналистов. Например, с руководителем казанского бюро радио «Азатлык» Римзилем Валеевым мы говорили об объединении татар вокруг исторической родины. При создании республиканской электронной газеты «Интертат» его идеи тоже сыграли большую роль.

Сайт «Интертат» заработал в конце 2001 – начале 2002 года по инициативе Госсовета Татарстана. С самого начала мы представляли его как электронную газету на татарском языке, но не все зависит от нас. Он начал работать в формате информационного агентства на двух языках – татарском и русском. Первый главред «Интертата» Владимир Шевчук был человеком широких взглядов. Он сказал, что в работе татарской редакции не ставит никаких ограничений: «Как вы сами себе представляете, так и делайте».

Но делать точно так, как мы представляем, не было возможности, поскольку мы были вынуждены работать в рамках структуры сайта, разработанного для русской редакции. Но все же старались освещать темы, интересные татарской аудитории. Таким образом, читатели газеты «Татар дөньясы» перешли в «Интертат».

– Как обстояло дело с кадрами? На тот момент уже были журналисты, готовые работать в интернет-формате, или приходилось их обучать?

– Сначала я обратилась с таким предложением к своим знакомым журналистам. Но желающих работать на компьютере не нашлось. Они были готовы писать на бумаге, но чтобы эти тексты кто-то набирал на компьютере. Но в электронной газете нельзя вести работу так. Нам нужны были журналисты, которые свободно владели компьютером. В итоге мы пригласили молодежь. У меня был опыт преподавания в пединституте, и работать с молодыми мне было интересно, от молодых сам заряжаешься энергией, чувствуешь себя моложе.

С первого дня в редакции сформировался дружный коллектив. Вместе отмечали праздники, до сих пор с тех лет сохранились очень теплые воспоминания. Мне очень приятно видеть, что спустя 12 лет после моего ухода из «Интертата» никто из моих коллег не потерялся в жизни. 80 процентов из них ныне известные в татарстанской журналистике люди. Некоторые сами возглавляют газеты и журналы. Я думаю, что оставила после себя смену. Газета «Интертат» заложила основы татарской интернет-журналистики, костяк кадров был воспитан в этой редакции.

– Как отнесся к работе электронной газеты ваш папа?

– Папа был не просто писатель, но и публицист – он очень активно писал. Постепенно его тоже научили пользоваться интернетом.

Фото: из личного архива Альфии Миннуллиной

«Если человек чувствует себя слабым и мягкотелым, то и пишет он так же»

– Расскажите о самых интересных темах и проектах «Интертата».

– Поскольку мы работали в онлайн-формате, мы начали проводить в редакции пресс-конференции, творческие встречи, прямые эфиры и круглые столы. Первая прямая трансляция была с концерта Салавата Фатхетдинова, ее посмотрело очень много людей из разных стран. Татары, где бы они ни проживали, все равно в глубине души сохраняют любовь к своей нации, надо только пробудить это чувство… Мы делали прямую трансляцию и с одного из съездов Всемирного конгресса татар. Все это было новацией для своего времени.

Уделяли внимание и продвижению сайта в интернете – SEO, работе с соцсетями. Сейчас этим серьезно занимается вся редакция, потому что какими бы ни были хорошими твои материалы, если ты не продвигаешь их в соцсетях, они пройдут мимо читателя.

– Сайт о Тукае Gabdullatukay.ru тоже был разработан редакцией «Интертата», так?

– Создание и наполнение сайта Gabdullatukay.ru было поручено нашей редакции. Некоторую помощь в сборе материалов нам оказали Академия наук Татарстана, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, Национальная библиотека РТ, Татарское книжное издательство и т.д.

Моей мечтой было развить сайт о Тукае в культурологический центр. Например, в Германии есть Институт Гёте, он занимается популяризацией немецкой культуры. В Казахстане работает Институт Абая, благодаря которому о казахской культуре узнают во всем мире. Я тоже представляла себе сайт Габдуллы Тукая как первый шаг к созданию такого центра. Но эта идея не реализовалась, потому что не было финансирования. Но сайт до сих пор существует и работает. Я все же надеюсь, что в будущем в Татарстане все-таки появится Тукаевский центр, пропагандирующий татарскую культуру, литературу, татарский язык.

– Нередко приходится слышать о мягкотелости татарской журналистики, о том, что в ней практически нет людей, которые могли бы смело высказываться. Это действительно так? Какими, по-вашему, качествами должен обладать сегодня журналист?

Татарстанские татары – это довольно запуганные, привыкшие выживать в сложных условиях, приспособившиеся люди… Так сложилось исторически. Конечно, бояться вынуждены – иначе раздавят. Приходится быть осторожными, не подставляться – нет смысла рисковать своей карьерой или жизнью. И не надо требовать от журналиста таких жертв.

В то же время я считаю, что журналисты у нас не замалчивают острые вопросы. В татароязычном сегменте СМИ правда звучит даже чаще. Что касается слабости, мягкотелости – если сам человек чувствует себя таким, то и пишет он так же. А когда есть самоуважение, достоинство, то пусть даже через юмор, но волнующие проблемы он озвучит.

В первую очередь у человека, который работает журналистом, должно быть желание донести информацию. Остальное зависит от характера и внутреннего склада: кто-то может писать спокойно, завуалированно, кому-то нужен скандал…

– Можно ли сказать, что сегодня журналистам уделяется достаточно внимания?

– А кому сейчас хватает внимания? Журналисты тоже живут в обществе. «В этой стране человека не ценят», – говорил папа. Умирает человек, оплакивают его пару дней: «Какой был хороший!», хоронят и через два дня забывают. Будем надеяться, что когда-нибудь это изменится, человек сам по себе будет цениться больше. Тогда и журналистов будут больше ценить.

«Нравятся журналисты, которых не любит руководство»

– У вас есть газеты, журналы, которые вы постоянно читаете? Кто ваши любимые авторы?

С удовольствием читала материалы казанского журналиста, уже покойного Льва Овруцкого. Таких журналистов руководство не любит. Мне нравятся такие. Имена называть не стану – их и так знают.

Мне нравится советская школа журналистики, ее база довольно сильная. Поэтому, хотя не совсем согласна с идеологической точки зрения, нынешние пропагандистские материалы тоже с удовольствием читаю, потому что пишут интересно, профессионально.

– В нашем интервью вы упомянули несколько имен. Кого бы вы назвали своими учителями?

– Я не училась на факультете журналистики, так что меня никто не обучал. От каждого журналиста, с кем приходилось общаться, я старалась что-то взять для себя. Самый первый мой наставник – это редактор газеты «Татар иле» Альберт Тахавиев. Умара Богдалова я уже называла – очень деловой, умеющий организовать работу руководитель, и как журналист очень интересная личность, не боялся поднимать довольно сложные темы. Владимир Шевчук – очень демократичный человек и прекрасный журналист. Льва Овруцкого тоже уже назвала. Нравились материалы Флюры Низамовой. Многому научилась у покойного Исмагила абый Шарафеева. Бывший главный редактор журнала «Казань» Юрий Балашов умел подавать сложные вопросы в очень интеллигентной, мягкой форме. Хочу упомянуть видного журналиста Шаеха абый Забирова. Римзиль абый Валеев – очень хороший журналист. Журналисту должна быть свойственна любознательность, вот это качество у Римзиля абый есть, ему все интересно. Если журналисту неинтересно, ему надо работать вахтером, собирать всякие сплетни он может и там.

– Вам приходилось как журналисту брать интервью у Туфана абый или Нажибы апа?

Нет. Но я писала о них. С папой и мамой посидеть за чаем, поговорить – это уже было как интервью.

– Каким вы представляете будущее татарской журналистики?

– Если татарская журналистика – это писать на татарские темы на татарском языке, то ее будущее связано с будущим татарского языка. Если татарский язык сохранится и его будет использовать широкий круг людей, то потребность в татарской журналистике будет. Чем уже сфера применения татарского языка, тем больше сокращается сфера татарской журналистики. А если в это понятие включить написание материалов на татарские темы и на других языках, татарская журналистика будет существовать до тех пор, пока на свете останутся хотя бы два татарина: один будет писать, другой – читать.

– Что бы вы посоветовали, пожелали молодым журналистам?

– Не быть равнодушными. Интересуйтесь, ищите интересные темы.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского