Журналисты «Татмедиа» стали участниками акции «Чистые леса Татарстана»

Республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» прошла сегодня по всей республике, а также под Казанью. Ее участники — сотрудники министерств и ведомств, организаций и журналисты изданий АО «Татмедиа» убрали скопившийся за зиму мусор в лесопосадках пригорода.

«По всей республике в наших лесах проходит акция под эгидой "Чистые леса Татарстана". Весенний период акции стартовал 18 апреля и продлится до 18 июня. Республиканская акция проходит в два этапа в течение лесокультурного сезона — весной и осенью — с 12 сентября по 12 ноября. Мероприятие проводится ежегодно с 2010 года в целях привлечения внимания жителей Татарстана к проблемам леса. В эти дни мы показываем, чем занимаются лесоводы», — сообщил перед стартом акции под Казанью министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Он отметил, что помимо посадки деревьев, лесоводы занимаются агротехническим уходом, уборкой неликвидной древесины. Спикер отметил, что главная задача акции — воспитание у молодого поколения бережного отношения к лесу.

«С момента старта весеннего этапа акции мы вывезли около 400 кубометров бытового мусора. К сожалению, после схода снежного покрова, да и вообще в течение года, мы наблюдаем несанкционированные места складирования мусора в лесах. При обнаружении нарушителей применяется административное наказание. Лес нужно беречь», — заключил Кузюров.

В лесах республики во всех муниципальных районах участниками весенней акции стали около 25 тыс. человек.

Руководитель-лесничий пригородного лесничества Ильнур Кашафеев сообщил, что с утра в пригороде Казани собралось около 400 человек. Они собирали валежник на перегной и бытовой мусор в отдельные пакеты для дальнейшей утилизации.

«Мы находим бытовой мусор, пластик, стекло и бутылки. Стекло наиболее опасно, поскольку под солнечными лучами оно может привести к пожару. Пластик разлагается сотни лет, мусор — это плохо для леса», — подчеркнул он.

Участковый лесничий Матюшинского участкового лесничества Нурсиль Гибадуллин напомнил, что в республике с 25 апреля действует особый противопожарный режим, который продлится до 15 мая. В этот период в лесах нельзя жечь костры и жарить шашлыки.

Природоохранная акция стартовала под Казанью в 9 утра и длилась около четырёх часов. Кроме уборки мусора ее участники сделали памятные посадки, всего было высажено более 10 тыс. саженцев сосны и ели на 5 га леса.

Казанские журналисты прибирались на территории Матюшинского участкового пригородного лесничества. За час они собрали несколько мешков мусора. Кроме пластиковых бутылок журналисты нашли в лесу старый автомобильный коврик и радиатор, разбитую керамическую раковину, металлическую проволоку и обувь.

Как уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ, с начала весенней природоохранной акции из лесного фонда республики было собрано и сложено в кучи на перегнивание 229 кубометров сухостоя и валежника. Также специалистами лесной отрасли были благоустроены 9 родников, отремонтированы 160 аншлагов, информационных щитов и мест отдыха граждан, пребывающих в лесах. Следующее массовое единовременное проведение акции «Чистые леса Татарстана» запланировано на 4 июня.