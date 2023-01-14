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Культура
14 января 2023  19:33

Журналисты «Татмедиа» подарили энциклопедию Габдуллы Тукая музею Анны Ахматовой

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Журналисты «Татмедиа» подарили энциклопедию Габдуллы Тукая музею Анны Ахматовой

Делегация журналистов из Татарстана подарила музею Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге энциклопедию Габдуллы Тукая. В книге есть статья, посвященная великой поэтессе, которая в свое время перевела с татарского на русский язык 11 стихотворений Тукая.

«От имени „Татамедиа“, журналистов Татарстана хотим подарить книгу вашему музею», — сказал гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, вручая подарок музею.

Энциклопедия будет храниться в библиотеке музея Анны Ахматовой.

 

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