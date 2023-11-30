Журналисты «Татмедиа» делятся опытом Татарстана со средствами информации Абхазии

Фото: © «Татар-информ», Рамис Латыпов

Журналисты редакций акционерного общества «Татмедиа» – главный редактор татарской редакции информационного агентства «Татар-информ» и сайта «Интертат» Рамис Латыпов и дизайнер-верстальщик газеты «Шәһри Казан» Ильдар Габидуллин делятся опытом Татарстана в редакциях республиканского государственного учреждения Абхазии «Апснымедиа».

«У наших изданий есть богатая история. Газете "Апсны" в следующем году исполняется 105 лет. Несмотря на такой опыт, есть вопросы – необходимо идти в ногу со временем. Пользуясь соглашением с "Татмедиа", мы решили позвать специалистов для обмена опытом. По моему мнению, есть вопросы по дизайну газет – мы позвали нужного специалиста. Информационному агентству нужен специалист по организационным вопросам. У нас нет в этом опыта, поэтому просим вас поделиться знаниями», - сказал гендиректор «Апснымедиа» Роберт Джопуа.

Государственное учреждение «Апснымедиа» было организовано в декабре 2021 года. Туда вошли абхазская газета «Апсны» и русскоязычная газета «Республика Абхазия», а также информационное агентство «Апсныпресс». В сентябре 2023 года между «Апснымедиа» и акционерным обществом «Татмедиа» было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Ваш приезд очень полезен для нас. Когда ты варишься только в своем котле, ты привыкаешь, появляются стереотипы, не замечаешь своих ошибок. Нет возможности изучить, как в других регионах внедряются новые технологии, мы, как люди старшего поколения, не очень знаем новые технологии. Я увидел много интересного, родились новые идеи. Благодарю вас!» - отметила главный редактор информационного агентства Манана Гургулия.

Сотрудник газеты «Шәһри Казан» Ильдар Габидуллин рассказал редакциям газет «Апсны» и «Республика Абхазия» о современных дизайнерских решениях, показал верстку с помощью новых методов. В агентстве «Апсныпресс» Рамис Латыпов рассказал о стандартах агентства «Татар-информ», ознакомил с деятельностью сайта «Интертат». Также он поделился опытом развития социальных сетей.

«Нам интересно постоянно работать над повышением квалификации. Надеюсь, на этом позитивном фоне появятся новые идеи», - поделилась впечатлениями журналист «Апсныпресс» Эльвира Горзолия.

Лана Цвижба работает в журналистике 9 лет. Она уже принимала участие на обучении, организованном акционерным обществом «Татмедиа».

«Мы очень позитивно смотрим на обучение от "Татмедиа". Нам проводил семинар Александр Третьяков. Часть знаний, полученных от него, мы уже используем в работе. Мы с удовольствием принимаем ваш опыт и ваши знания», — сказала Лана Цвижба.

Автор: Рамис Латыпов