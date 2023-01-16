Журналисты Татарстана встретились с активом Татарского дворянского собрания Петербурга

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области состоялась встреча с активом Татарского дворянского собрания. В мероприятии приняли участие журналисты из Татарстана. Встречу провел постоянный представитель РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

Первым участникам встречи он представил руководителя Собрания Салима Хасанова, отметив, что он один из тех, кто стоял у истоков возрождения татарской национальной жизни в городе на Неве.

«Он также руководил татарской национально-культурной автономией. В настоящее время стоит во главе Татарского дворянского собрания. Филиалы организации есть в Казани, Уфе, Москве. Но самая активная деятельность ведется в Санкт-Петербурге, потому что связи с Домом Романовых поддерживает Салим Хасанов», – ознакомил Ренат Валиуллин.

Предпринимателя, члена Президиума Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Рашида Магдеева спикер представил как руководителя самых активных татарских организаций. Рашит Магдеев известен своей широкой благотворительной деятельностью. По словам Рената Валиуллина, бизнесмен жертвует до десяти коров во время мусульманских праздников и раздает мясо нуждающимся, одиноким престарелым жителям.

Рашид Магдеев, говоря о деятельности татарских активистов, привел в пример заботу о чистоте и порядке на древнем мусульманском кладбище.

«Мы занимаемся культурно-просветительской деятельностью. Наша главная задача – сохранить татарскую культуру, язык, традиции. Например, в Санкт-Петербурге есть старинное мусульманское кладбище (Магометанское кладбище, на котором хоронили подданных Османской империи, плененных во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в обиходе – Татарское кладбище – прим. Т-и). Мы ежегодно там проводим субботники. Поскольку кладбище старое, некоторые могилы там заброшены, неухоженные. Привели в порядок. Прежде всего очистили от старых многолетних деревьев, соорудили площадку для хранения необходимых принадлежностей», – рассказал Рашид Магдеев.

Он также напомнил, что Татарское дворянское собрание проводит совместные мероприятия с Постоянным представительством Татарстана. Вместе они провели юбилейный концерт солистки Мариинского театра Софии Ялышевой. Постоянно оказывают помощь в организации татарского национального праздника Сабантуй.

«Очень важно сохранить свой род. Например, мой род 300 лет живет в Санкт-Петербурге. Мои предки прибыли в Санкт-Петербург с Петром I. Нам давали возможность сохранять свои традиции. Моя жена – татарка, и сын женился на татарке. Создали татарские семьи. Правда, есть вопрос языка. Пока не удалось ввести татарский язык в школу. Курсы проводятся», – сказал предприниматель.

Татарское дворянское собрание Санкт-Петербурга старается оказать возможную помощь всем, кто к ним обратится, отметили участники встречи. «Наша главная задача – объединить людей. Татарстан – это республика, которая объединяет народы, живущие в российских регионах. Татарстан является примером для всех регионов», – резюмировал глава Собрания Салим Хасанов.

В ходе встречи Ренат Валиуллин напомнил историю создания Постоянного Представительства Татарстана. Оно было основано 27 лет назад, по указу Первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. «Я здесь работаю восемь лет. Это второе открытое Татарстаном представительство, первое – в Москве. Мы также сотрудничаем со всеми областями Северо-западного федерального округа. Институт постоянного представительства – это не только экономические, культурные, туристические сферы, он также тесно связан с татарской жизнью в регионе», – сказал Валиуллин.

В завершении встречи Салим Хасанов торжественно вручил членам Татарского дворянского собрания Императорский и Царский Орден Святого Станислава и благодарственные письма.

