Журналисты РТ могут стать участниками конкурса «Совет Федерации — палата регионов»

Совфед РФ начинает прием работ на конкурс на лучшее освещение парламентской деятельности в российских средствах массовой информации «Совет Федерации — палата регионов». Принять в нем участие могут как профессиональные корреспонденты, редакции СМИ, так и учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов.

Публикации будут оцениваться в четырех номинациях: «В фокусе – Совет Федерации» — материалы о парламентской деятельности СФ и работе сенаторов РФ; «В центре внимания» — номинация посвящена вопросам интеграции новых российских регионов в общественно-политическое и социально-экономическое пространство России; «Год в жизни страны» — о достижениях и проблемах, связанных с проведением в России Года педагога и наставника.

Также отдельно в конкурсе представлена номинация для начинающих корреспондентов «Журналистика. Новые лица» — о значимых актуальных темах, рассказанных молодыми журналистами возрастом от 15 до 25 лет. Победители этой номинации получат возможность пройти стажировку в ведущих федеральных СМИ.

Заявки принимаются до 1 декабря 2023 года по адресу электронной почты smi-o-sf@yandex.ru. Победители получат ценные подарки от Совета Федерации, дипломы Союза журналистов России. Подробнее с правилами можно ознакомиться здесь.