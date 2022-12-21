Журналисты Татарстана отправили новогодние подарки для детей из Лисичанска

Журналистское сообщество Татарстана собрало 38 коробок гуманитарной помощи на общую сумму более 200 тыс. рублей для жителей Лисичанска. Они приготовили подарки детям к Новому году: карандаши, фломастеры, пластилин, книги, игрушки и многое другое. Уже сегодня все это попадет в республиканский штаб, а завтра отправится в Лисичанск.

«Хочу поблагодарить наших коллег-журналистов, которые с удовольствием поддержали идею сбора новогодних подарков для детей Лисичанска. Буквально за два дня от нашей сферы было собрано такое большое количество подарков. Мы вносим свой посильный вклад в общее дело и поддерживаем тех ребят, которые живут в такой непростой обстановке», - отметил руководитель Республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Он подчеркнул, что благодаря такой акции, которая проводится по всей стране, у детей из Лисичанска не будет дефицита в школьных принадлежностях и игрушках.

На протяжении всего утра в здание «Татмедиа» приходили журналисты из разных изданий и приносили коробки с гуманитарной помощью. Не остался в стороне и «Татар-информ». Всего было собрано 38 коробок, которые силами волонтеров фонда «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» были отправлены в республиканский штаб.

После прибытия в Лисичанск подарки будут адресно распределены между нуждающимися, рассказал координатор организации «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин.

«Дети не должны оставаться без праздника. В Новый год они должны чувствовать радость и тепло, несмотря на всю непростую ситуацию. Там не будет организовываться большой праздник исходя из соображений безопасности. Подарки будут выдаваться адресно», – пояснил собеседник.

Он добавил, что за последние три месяца фонд «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» отправил в Лисичанск около 800 тонн гуманитарной помощи.