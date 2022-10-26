Татарские издания в регионах попросили продолжить обучающие курсы в «Татмедиа»

Журналисты татарских изданий из регионов России попросили, чтобы «Татмедиа» проводило для них обучающие занятия и в дальнейшем. Это пожелание они высказали в ходе встречи с руководством медиахолдинга в рамках Всероссийского форума татарских журналистов.

Напомним, в этом году «Татмедиа» организует курсы для редакторов региональных татарских изданий.

«Большое спасибо за онлайн-занятия. Они были для нас очень полезны. Надеемся, что такие курсы будут и в дальнейшем, ждем этого», — обратился к представителям «Татмедиа» главный редактор газеты «Якташлар» из республики Марий Эл Фаниль Мусин.

Руководитель Республиканского агентства печати и массовых коммуникаций Айдар Салимгараев заверил, что обучение для татарских журналистов будет проводиться регулярно.

«Мы продолжим это дело. Мир постоянно меняется, и нам нельзя отставать. Если будем перенимать опыт друг у друга, обучать, выиграют все. Сейчас региональным газетам нужно активно работать в соцсетях. Постараемся оказать помощь как методически, так и в материальном плане», — заметил он.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков сообщил, что онлайн-обучение будет организовано и в следующем году.

«Этот формат планируем и на следующий год. Сделаем обзор каждой газете, проанализируем их сайты. Постараемся после нового года вернуться к этому формату работы», — сказал он, подчеркнув, что «Татмедиа» поможет изданиям и в улучшении сайтов.

После встречи для журналистов был проведен небольшой мастер-класс от главного редактора газеты «Шахри Казан» Радика Сабирова. Он ознакомил коллег с приемами, помогающими продвигать издание в социальных сетях. Затем главный редактор татарской редакции «Татар-информа» Рамис Латыпов дал участникам рекомендации по созданию материалов.

26-28 октября Всемирный конгресс татар совместно с Республиканским агентством печати и массовых коммуникаций «Татмедиа» проводит Всероссийский форум татарских журналистов. На форум приглашены около 30 журналистов из 15 регионов страны.