Журналисты «Татар-информа» выиграли гран-при международного конкурса в Чебоксарах

Журналисты «Татар-информа» Арсений Каримов и Александр Хевронин в составе народного ансамбля танца «Салават купере» стали обладателями гран-при направления «Хореография» XVIII Международного телевизионного фестиваля-конкурса «Созвездие» в Чебоксарах.

«Этот коллектив представил большую палитру национальных танцев. Это очень сложно, потому что надо знать традиции и базу каждого народа», – заявила член жюри, народная артистка Чувашии Лидия Попова на церемонии награждения.

На конкурсе ансамблем из Казани были представлены номера, направленные на сохранение культуры и традиций народов, проживающих на территории Республики Татарстан. В частности, особенно жюри был отмечен номер «Юке башмак», показывающий обычаи татарского народа.

«В своих постановках мы стремимся максимально точно передать самобытность и традиции народов, проживающих в Татарстане. Мы тщательно изучаем национальные обычаи, чтобы сохранить и приумножить то творческое наследие, которое досталось нам от предков. Для нас важно не просто танцевать, а оживлять на сцене душу и характер родной культуры», – подчеркнул руководитель ансамбля «Салават купере», заслуженный артист Республики Татарстан Руслан Насыйров.

Коллектив совместно с журналистами «Татар-информа» за последний месяц стали обладателями гран-при ещё двух творческих конкурсов – в Казани и Йошкар-Оле.