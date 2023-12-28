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Журналисты «Татар-информа» стали призерами конкурса ГИБДД РТ
Редактор информационного агентства «Татар-информ» Светлана Белова и корреспондент Елена Фенина стали призерами республиканского конкурса СМИ «Доверие и безопасность» по освещению проблем безопасности дорожного движения.
На церемонии награждения присутствовали Заместитель Премьер-министра РТ - Руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, главный госинспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов и др.
Отметим, что всего на конкурс было представлено 509 материалов в девяти номинациях: 131 телесюжет, 106 радиосюжетов, 254 публикации в печати и сети Интернет, 18 материалов соцрекламы.
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