Журналисты «Татар-информа» стали призерами конкурса ГИБДД РТ

Редактор информационного агентства «Татар-информ» Светлана Белова и корреспондент Елена Фенина стали призерами республиканского конкурса СМИ «Доверие и безопасность» по освещению проблем безопасности дорожного движения.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

На церемонии награждения присутствовали Заместитель Премьер-министра РТ - Руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, главный госинспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов и др.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Отметим, что всего на конкурс было представлено 509 материалов в девяти номинациях: 131 телесюжет, 106 радиосюжетов, 254 публикации в печати и сети Интернет, 18 материалов соцрекламы.