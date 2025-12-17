Журналисты «Татар-информа» стали обладателями двух Гран-при конкурса ГЖИ РТ

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Журналисты информационного агентства «Татар-информ» стали обладателями двух Гран-при республиканского конкурса, организованного Государственной жилищной инспекцией Татарстана.

Всего на конкурс поступило около 40 заявок от средств массовой информации, жюри рассмотрело более 200 материалов, посвященных сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Гран-при в номинации «Профессионал сферы ЖКХ» присуждено первому заместителю главного редактора русской редакции «Татар-информа» Светлане Беловой.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Гран-при «Честный взгляд» получила корреспондент русской редакции информагентства Александра Давыдова.

Журналистов наградили сегодня в Государственном Совете Татарстана. Дипломы победителям вручили главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин и председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

В Госжилинспекции подчеркнули, что работы победителей отличают профессиональная глубина, внимание к проблемам жителей и честный взгляд на сферу ЖКХ.