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Журналисты проверили Лениногорск на качество работы с потенциальными контрактниками
Итогами своего расследования о качестве работы пунктов по работе с потенциальными претендентами на заключение контракта о службе в ВС РФ поделились журналисты телекомпании ТНВ.
Для проверки был выбран город Лениногорск, районный военкомат которого и посетил «призывник» с телевидения. Легенда простая – житель Марий Эл хочет заключить контракт в Татарстане, так как оплата больше, чем на родине.
Несмотря на вышеупомянутую мотивацию достигнуть своей цели быстро «призывнику» не удалось. В пункте не оказалось отвечающего за набор человека, а необходимый для получения информации кабинет был опечатан. Подробнее в сюжете телекомпании:
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