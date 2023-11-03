Журналисты проверили Лениногорск на качество работы с потенциальными контрактниками

Итогами своего расследования о качестве работы пунктов по работе с потенциальными претендентами на заключение контракта о службе в ВС РФ поделились журналисты телекомпании ТНВ.

Для проверки был выбран город Лениногорск, районный военкомат которого и посетил «призывник» с телевидения. Легенда простая – житель Марий Эл хочет заключить контракт в Татарстане, так как оплата больше, чем на родине.

Несмотря на вышеупомянутую мотивацию достигнуть своей цели быстро «призывнику» не удалось. В пункте не оказалось отвечающего за набор человека, а необходимый для получения информации кабинет был опечатан. Подробнее в сюжете телекомпании: