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Журналисты пообщались с бабушкой из Татарстана, отдающей часть пенсии бойцам в зону СВО
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Сюжет о 84-летней жительнице Татарстана, которая отдает часть пенсии в пользу мобилизованных в зону проведения специальной военной операции (СВО), опубликовал телеканал «Татарстан-24».
Жительница деревни Верхние Индырчи Апастовского района РТ Валентина Кривошейна рассказала журналистам, что помогает бойцам по зову сердца. Она отметила, что также поступала и ее мама в годы Великой Отечественной войны.
Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
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