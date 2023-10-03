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Руc Тат
СВО 3 октября 2023 17:03

Журналисты пообщались с бабушкой из Татарстана, отдающей часть пенсии бойцам в зону СВО

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Сюжет о 84-летней жительнице Татарстана, которая отдает часть пенсии в пользу мобилизованных в зону проведения специальной военной операции (СВО), опубликовал телеканал «Татарстан-24».

Жительница деревни Верхние Индырчи Апастовского района РТ Валентина Кривошейна рассказала журналистам, что помогает бойцам по зову сердца. Она отметила, что также поступала и ее мама в годы Великой Отечественной войны.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
#Татарстан #пенсионерка #СВО
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