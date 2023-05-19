«Журналисты – крутые люди»: «Татмедиа» провело медиапикник в Казани

Сотни работников изданий АО «Татмедиа» собрались сегодня утром у главного здания компании, чтобы отметить профессиональный праздник

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Чаепитие с блинами и беспроигрышная лотерея

Сотни работников изданий АО «Татмедиа» собрались сегодня утром у главного здания компании, чтобы отметить профессиональный праздник. Для гостей были организованы концертная программа с участием популярных звезд татарской эстрады, ярмарка-продажа книг Татарского книжного издательства, газет, журналов, а также изделий народных промыслов. Гостей угощали горячим чаем, пловом и блинами.

Гостей угощали горячим чаем, пловом и блинами Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В этот теплый, солнечный день поздравляю всех с прекрасным праздником! Желаю каждому из вас здоровья, счастья, любви и праздничного настроения», – обратился к журналистам руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Айдар Салимгараев: «Желаю каждому из вас здоровья, счастья, любви и праздничного настроения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что в АО «Татмедиа» трудятся более 1,5 тыс. журналистов, которые каждый день работают на благо республики. Тираж газет и журналов «Татмедиа» составляет более 250 тыс. экземпляров. Газеты издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках.

«Сегодня в нашей жизни без журналистов невозможно ничего сделать. Журналисты освещают события в экономике, культуре, образовании и многие другие темы. Журналистика – одна из самых главных профессий в современном обществе, но быть журналистом – огромный труд и большая ответственность. Без новостей невозможно представить нашу жизнь. Татарстан – лидер в России по читаемости, у нас очень образованное население. А журналисты – крутые люди, без которых не может жить республика», – подчеркнул Шамиль Садыков.

Шамиль Садыков отметил, что в АО «Татмедиа» трудятся более 1,5 тыс. журналистов, которые каждый день работают на благо республики Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы должны быть вездесущими, всеохватными»

В этот день были награждены лучшие представители профессии. Почетные грамоты Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» получили сотрудники ИА «Татар-информ»: обозреватель Егор Никитин, редактор-переводчик Гелюза Василова, корреспондент Рифат Каюмов. Благодарственными письмами отмечены заместитель главного редактора Лейсан Газимова, обозреватель Оксана Романова, корреспондент Зиля Мубаракшина.

Почетную грамоту АО «Татмедиа» получила выпускающий редактор ИА «Татар-информ» Надежда Захарова, а благодарственное письмо – обозреватель Алина Саримова.

Сегодня можно было оформить льготную подписку на издания АО «Татмедиа» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов поздравил всех собравшихся с праздником.

«Нас все время пытаются похоронить, говорят, что не будет радио, газет и телевидения, останется лишь интернет. Те, кто так считает, торопятся. Мои коллеги – островки стабильности в этом бурлящем информационном море, и люди нуждаются в этих островках. Мы должны быть вездесущими, всеохватными, присутствовать во всех сферах информационного мира», – напутствовал он, обращаясь к коллегам.

Ильшат Аминов пожелал журналистам творческого вдохновения, а ветеранам – здоровья и долголетия. Заслуженные труженики республиканских газет и журналов получили от АО «Татмедиа» памятные подарки.

Сегодня можно было оформить льготную подписку на издания АО «Татмедиа». А редакция газеты «Казанские ведомости» провела для горожан беспроигрышную лотерею.

Председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов поздравил всех собравшихся с праздником Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Асгат Сафаров направил журналистам поздравительную телеграмму

Журналистов Татарстана с профессиональным праздником сегодня поздравил руководитель Администрации Раиса РТ — председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров.

В поздравлении сказано, что этот день для республики отмечен выходом первого национального издания в 1905 году.

«Для журналистского сообщества праздник и сегодня остается символом приверженности славным профессиональным традициям, искренней преданности избранному делу, активной гражданской позиции. Это представители татарстанских СМИ подтверждают и своей ежедневной работой, и поиском новых форм и моделей взаимодействия с аудиторией, и, конечно же, личными успехами в профессии, которые мы по традиции отмечаем на республиканском конкурсе „Бэллур калэм — Хрустальное перо“», — говорится в телеграмме.

В заключение Сафаров пожелал ветеранам журналистики и сотрудникам «Татмедиа» здоровья, оптимизма и как можно больше позитивных новостей.