Журналисты из Татарстана приехали в Кировскую область

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

Всемирный конгресс татар организовал поездку журналистов татарстанских СМИ в Кировскую область. Знакомиться с жизнью местных татар гости начали с Малмыжского района.

Журналистов встретили возле мечети «Юлчы». Глава Малмыжского района Эдуард Симонов рассказал, что одну треть населения района составляют татары.

«У нас на малмыжской земле в дружбе и согласии проживают 4 национальности: русские, татары, мари и удмурты. Татар у нас 32 процента. Масштабно отмечаем Сабантуй, мусульманские праздники», — сказал он.

Журналисты также посетили детский сад «Алтын ачкыч» («Золотой ключик»).

«Нашему дошкольному учреждению 33 года. Всего в шести группах воспитываются 109 детей. Мы стремимся детей воспитывать в национальной среде. У нас в садике работает краеведческий музей, его экспонаты очень интересны нашим воспитанникам», — рассказала заведующая детским садом Рамиля Лотфуллина.

Гости из Татарстана также побывали в редакции газеты «Дуслык», которая выходит в городе Малмыж.