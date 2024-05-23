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Журналисты из Татарстана приехали в Кировскую область
Всемирный конгресс татар организовал поездку журналистов татарстанских СМИ в Кировскую область. Знакомиться с жизнью местных татар гости начали с Малмыжского района.
Журналистов встретили возле мечети «Юлчы». Глава Малмыжского района Эдуард Симонов рассказал, что одну треть населения района составляют татары.
«У нас на малмыжской земле в дружбе и согласии проживают 4 национальности: русские, татары, мари и удмурты. Татар у нас 32 процента. Масштабно отмечаем Сабантуй, мусульманские праздники», — сказал он.
Журналисты также посетили детский сад «Алтын ачкыч» («Золотой ключик»).
«Нашему дошкольному учреждению 33 года. Всего в шести группах воспитываются 109 детей. Мы стремимся детей воспитывать в национальной среде. У нас в садике работает краеведческий музей, его экспонаты очень интересны нашим воспитанникам», — рассказала заведующая детским садом Рамиля Лотфуллина.
Гости из Татарстана также побывали в редакции газеты «Дуслык», которая выходит в городе Малмыж.
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