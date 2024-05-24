Журналисты из Татарстана побывали в старинных мечетях села Кировской области

Фото: © Юлай Низаев/ «Татар-информ»

В ходе ознакомительной поездки в Кировскую область журналисты из Татарстана побывали в социально значимых объектах села Старый Ирюк (тат. Иске Йөрек) Малмыжского района Кировской области. В селе действуют две старинные мечети. Одна из них построена в 1891 году, вторая — в 1919-1923 годах.

«В годы установления советской власти в Кировской области наши мечети уцелели — их минареты не были срезаны. Пришли люди, чтобы снести минареты, но жители села все вместе их отстояли. Это говорит о сильном духе нашего народа, преданности своей религии. Хотя в те годы мечеть использовали для хранения зерна, наши предки тайно ходили в мечеть совершать намаз», — рассказал журналистам председатель Духовного управления мусульман Кировской области, имам-хатиб села Старый Ирюк Нияз Кашапов.

«Нашу самую старинную мечеть на свои деньги построил местный купец Гиззатулла-бай в 1891 году. Вторая мечеть построена из камня на средства жителей села. Имамом деревни служил Мубаракзян хазрат Назиров. Он был из очень образованного и религиозного рода. Во время строительства мечети он простудился и умер. После него обязанности имама исполнял уроженец Балтасинского района Татарстана Хадиулла Камалов, который учился в Турции, в зарубежных странах. Но он стал жертвой репрессий», — рассказал Нияз хазрат.

По его словам, каменная мечеть сейчас является основной, но мусульманские праздники, ифтары, намазы совершаются в обоих домах Аллаха. Дома поклонения содержатся за счет пожертвований. «По примеру Балтасинского района Татарстана расходы на газовое отопление взял на себя местный колхоз „Зерновой“», — отметил собеседник.

Каждый год силами жителей мечети ремонтируются. В каменной святыне в прошлом году отремонтировали подвальное помещение, теперь здесь можно проводить мероприятия, занятия по основам ислама. Также в мечети в летние месяцы работает лагерь для детей.