Журналисты из Татарстана побывали в музее села Старый Ирюк Кировской области

В ходе поездки в Кировскую область журналисты из Татарстана посетили краеведческий музей в селе Старый Ирюк Малмыжского района. Поездка организована Всемирным конгрессом татар с целью ознакомления представителей татарских СМИ республики с жизнью соплеменников в Кировский области.

Музей в селе Старый Ирюк охватывает историю пяти деревень. Он основан в 2020 году по инициативе руководства колхоза «Зерновой», экспонаты собраны силами жителей деревни.

«По рассказам моей бабушки, сто лет назад в селе Старый Ирюк (тат. Иске Йөрек — прим. Т-и) произошел крупный пожар. Часть жителей покинули село, так появились еще четыре деревни», — привела историческую справку журналистка, главный редактор газеты татар Кировской области Гульнара Габдрахманова.

Работой по созданию музея руководили супруги Мансур и Джамиля Шамсутдиновы, чьи корни исходят их села Старый Ирюк. «Хотя я всю жизнь был военным, родное село никогда не забывал. Вышел на пенсию, вернулся, и была поставлена задача создать музей. История — очень интересная и увлекательная область, чем больше ее изучаешь, тем больше хочется», — поделился заведующий музеем Мансур Шамсутдинов.

Музей расположен в бывшем здании колхозного управления. Библиотекарь села Старый Ирюк провела для журналистов из Татарстана экскурсию по музею.

Фото: © «Татар-информ»