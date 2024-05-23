Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Журналисты из Татарстана побывали в музее села Старый Ирюк Кировской области
В ходе поездки в Кировскую область журналисты из Татарстана посетили краеведческий музей в селе Старый Ирюк Малмыжского района. Поездка организована Всемирным конгрессом татар с целью ознакомления представителей татарских СМИ республики с жизнью соплеменников в Кировский области.
Музей в селе Старый Ирюк охватывает историю пяти деревень. Он основан в 2020 году по инициативе руководства колхоза «Зерновой», экспонаты собраны силами жителей деревни.
«По рассказам моей бабушки, сто лет назад в селе Старый Ирюк (тат. Иске Йөрек — прим. Т-и) произошел крупный пожар. Часть жителей покинули село, так появились еще четыре деревни», — привела историческую справку журналистка, главный редактор газеты татар Кировской области Гульнара Габдрахманова.
Работой по созданию музея руководили супруги Мансур и Джамиля Шамсутдиновы, чьи корни исходят их села Старый Ирюк. «Хотя я всю жизнь был военным, родное село никогда не забывал. Вышел на пенсию, вернулся, и была поставлена задача создать музей. История — очень интересная и увлекательная область, чем больше ее изучаешь, тем больше хочется», — поделился заведующий музеем Мансур Шамсутдинов.
Музей расположен в бывшем здании колхозного управления. Библиотекарь села Старый Ирюк провела для журналистов из Татарстана экскурсию по музею.
Фото: © «Татар-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»