Журналисты из стран ОИС побывали на экскурсии по офису «Татар-информа»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Экскурсию журналистам из стран ОИС провел главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов. Он рассказал о политике агентства, его истории, а также показал вид на Казанку и Казанский Кремль, который открывается с 12-го этажа здания. Также гости посетили сам офис.

«Информационное агентство „Татар-информ“ существует с 1990 года. Это первое информационное агентство, которое было создано в субъекте, а не в столицах России. На тот момент Татарстан стал политически и экономически более самостоятельным, региону нужно было больше о себе рассказывать как в пределах страны, так и всего мира», — рассказал Билалов.

Он отметил, что «Татар-информ» является на сегодня цитируемым СМИ Татарстана. За 32 года агентство расширилось до штата в почти 100 сотрудников и выпуска до 500 информационных продуктов ежедневно. Особенно главный редактор обратил внимание на то, что контент создается сразу на двух языках – русском и татарском.

Билалов ответил на вопросы журналистов и показал сам офис, где работают сотрудники агентства. «Татар-информ» посетили коллеги из Ирана, Турции, Индонезии, Пакистана, Азербайджана и Таджикистана.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У нас похожие усилия по сохранению языка. В Таджикистане мы, как и в Татарстане, делаем много усилий, чтобы возродить медиа на родном языке. У нас на сегодняшний день таджикоязычная аудитория даже активнее, чем русскоязычная. В этом мы видим и усилия в Татарстане, и в Таджикистане. Кроме того, у нас общая религиозная среда. Заметны общие черты между нашей и вашей работой», – поделилась впечатлениями после экскурсии журналистка ИАР «Диалог: Таджикистан и мир» Кристина Бородавко.

Сравнила «Татар-информ» и свое издание Report журналистка из Азербайджана Джейла Алиева. По ее словам, ход работы двух агентств схож, но есть и определенные отличия.

«Сам офис у нас меньше, мы не находимся все в одном здании. Ход работы в целом схож, но мы много концентрируемся на международную повестку», – сообщила она.