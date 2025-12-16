Журналисты из недружественных смогут задать вопросы на «Итогах года с Владимиром Путиным»

Журналисты из недружественных стран смогут задать вопросы во время мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным», которое объединяет большую пресс-конференцию и прямую линию Президента России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит «ТАСС».

Он уточнил, что участие в мероприятии примут представители как дружественных государств, так и тех недружественных стран, журналисты которых продолжают работать в России.

По его словам, таких корреспондентов немного, однако они сохраняют возможность присутствовать на программе и задавать вопросы наравне с остальными участниками.