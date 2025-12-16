news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 16 декабря 2025 22:10

Журналисты из недружественных смогут задать вопросы на «Итогах года с Владимиром Путиным»

Читайте нас в
Телеграм

Журналисты из недружественных стран смогут задать вопросы во время мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным», которое объединяет большую пресс-конференцию и прямую линию Президента России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит «ТАСС».

Он уточнил, что участие в мероприятии примут представители как дружественных государств, так и тех недружественных стран, журналисты которых продолжают работать в России.

По его словам, таких корреспондентов немного, однако они сохраняют возможность присутствовать на программе и задавать вопросы наравне с остальными участниками.

#итоги года #журналисты #Владимир Путин #Дмитрий Песков #недружественные страны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025