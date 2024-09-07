Журналисты из 81 СМИ аккредитовались на выборы в Госсовет Татарстана

Более 400 журналистов из 81 федерального и республиканского СМИ будут обеспечивать информационную составляющую на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва, которые состоятся 8 сентября. Об этом в студии «Татарстан Онлайн» рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Хочу поблагодарить вас, журналистов. Действительно, свыше 400 журналистов от 81 одного издания – как федерального, так и республиканского – аккредитованы. Вы очень большую работу делаете по открытости этого процесса. Это крайне важно: открытость, доверие людей к этому процессу, ну и, естественно, доверие к результатам голосования и объективности», – отметил он.

Кондратьев также пригласил татарстанцев на избирательные участки и напомнил, что они будут работать с 7.00 до 20.00.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.