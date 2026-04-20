Журналисты и блогеры могут подать работы на конкурс «Хрустальное перо» до 24 апреля

До окончания приема заявок на XXIX Республиканский конкурс в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм – Хрустальное перо» осталась одна неделя.

Организаторами выступают «Татмедиа» и Союз журналистов Республики Татарстан.

К участию приглашаются журналисты и блогеры, редакционные и авторские коллективы, ветераны журналистики, телеоператоры, фотографы и пресс-секретари.

Работы принимаются до 24 апреля. Их нужно отправить на электронную почту hrustalnoe@bk.ru с пометкой о конкурсе «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо». Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (843) 555-85-11 и 555-76-03.

Положение конкурса опубликовано на официальном сайте «Татмедиа».