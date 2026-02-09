Журналисты федеральных СМИ прибыли в Казань в рамках гастрономического пресс-тура

Делегация федеральных журналистов и блогеров прибыла в Казань 6 февраля для участия в специальном гастрономическом пресс-туре. Об этом сообщает Государственный комитет Республики Татарстан по туризму. Мероприятие направлено на популяризацию туристического бренда города как гастрономической столицы России.

Тур организован рестораном современной татарской кухни «Умай» при поддержке Госкомитета по туризму РТ. Программа для представителей СМИ, которая продлилась до 8 февраля, включала знакомство с культурой и кухней региона.

В рамках визита участники отправились на обзорную экскурсию по городу, посетили ужин и мастер-класс по приготовлению эчпочмаков в ресторане «Умай». В культурную программу также вошли посещение парка «Биосфера», бани «Иная» и нового театра имени Галиасгара Камала. Проведена встреча с председателем Госкомитета РТ по туризму и мастер-класс по татарской вышивке.

Результатом поездки станут материалы в СМИ и блогах, которые покажут разнообразие туристических возможностей Татарстана. Это поможет решению задачи нацпроекта «Туризм и гостеприимство» по популяризации внутреннего туризма.