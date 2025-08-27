Журналисту «Татар-информа» Зиле Мубаракшиной вручили благодарственное письмо

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

На пленарном заседании IX Всемирного форума татарской молодежи заместителю главного редактора татарской редакции «Татар-информа» Зиле Мубаракшиной вручили благодарственное письмо.

«За ваши заслуги перед нацией, за большую работу, проделанную вами, по развитию языка, культуры, сохранению традиций татарского народа выражаем вам огромную благодарность, желаем дальнейших успехов», – сказано в благодарственном письме, которое подписал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Зиля Мубаракшина рассказала «Татар-информу», что многие годы активно сотрудничает со Всемирным форумом татарской молодежи. «Я была еще школьницей, когда начала участвовать в акции «Мин татарча сөйләшәм», квест-игре «Татар дозор», мы с нашей командой занимали призовые места. Меня как активную участницу заметил председатель Всемирного форума татарской молодежи в те годы – Табрис Яруллин. Студенткой я продолжала поддерживать связи с этой организацией, в 2018 году участвовала в пленарном заседании форума, завела там много знакомств, с этими ребятами и девчатами мы общаемся и сегодня», – пояснила журналист.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Она отметила, что за восемь лет ее работы в журналистике несколько раз поменялись лидеры молодежной организации, однако цели и задачи, ориентиры остаются теми же.

«Самое главное – суть форума, его содержание сохраняются. Первые его лидеры – уже большие личности, они передали эстафету молодым, но также остаются наставниками, неравнодушны к деятельности форума. Желаю, чтобы эта работа передавалась от поколения к поколению, не останавливалась», – подчеркнула Зиля Мубаракшина.

Она также обратила внимание на то, что необходимо взращивать лидеров среди татарской молодежи. «Табрис Яруллин запомнился мне умением работать с молодежью, эффективной организацией всей деятельности форума. Я слежу за работой организации, Райнуру Хасанову и его команде желаю успехов, возлагаю большие надежды на них», – заключила журналист.