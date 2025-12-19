Журналисту, сделавшему предложение девушке на прямой линии Путина, сообщили о согласии

Журналисту Кириллу Бажанову из Екатеринбурга, который сделал предложение своей девушке Ольге во время прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным, сообщили о ее согласии.

Владимир Путин предложил всем остальным представителям СМИ собрать деньги на будущую свадьбу.

«Кирилл как раз задавал вопрос о материальных условиях для молодых семей. Но это и правильно, мужчина должен быть добытчиком. Сейчас с шапкой по кругу пойдем и соберем, как минимум на свадьбу», – пошутил Путин.