Журналистский конкурс материалов о детях с РАС стартует в России

Фонд Андрея Первозванного совместно с Центром «Наш солнечный мир» запускают всероссийский журналистский конкурс «Как понимать и принимать детей с аутизмом?». Центр считается одной из старейших и наиболее авторитетных организаций, занимающихся поддержкой людей с аутизмом.

Проект направлен на то, чтобы улучшить отношение общества к детям с расстройствами аутистического спектра и способствовать формированию более инклюзивной среды. Проведение конкурса приурочено к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра, в общественных местах. Также конкурс должен способствовать распространению знаний о корректном общении с такими детьми и укреплению взаимодействия между средствами массовой информации и местными сообществами родителей.

Для участия журналистам необходимо опубликовать материал на эту тему в период с 24 марта по 6 апреля и заполнить анкету участника проекта.

Экспертный комитет, в который войдут представители Фонда Андрея Первозванного и Центра «Наш солнечный мир», отберет 15 работ, наиболее полно и ярко раскрывающих отношение общества к детям с расстройствами аутистического спектра. Авторы лучших материалов получат премии.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Фонда.