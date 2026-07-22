Журналистов Татарстана пригласили в Синьцзян-Уйгурский район Китая

Медиагруппа ПФО по приглашению Генерального консульства Китайской Народной Республики в Казани находится в эти дни в самом крупном и самом западном регионе Китая – Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

В составе делегации журналисты и блоггеры Татарстана, Оренбургской, Ульяновской и Пензенской областей.

СУАР граничит с 8 государствами Центральной Азии: Монголией, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Пакистаном, Афганистаном, Индией.

СУАР – это географический центр Евразийского континента. Больше половины населения СУАР составляют уйгуры. Журналисты во время визита получили уникальную возможность посетить столицу СУАР – город Урумчи и город Кашгар. Представители средств массовой информации регионов России смогли воочию наблюдать национальную самобытность и уникальность этого района КНР.

Сейчас это развитый туристический район. В СУАР создана сеть авиа- и скоростного железнодорожного сообщения. Аэропорт в столице СУАР Урумчи привлекает туристов как из других районов Китая, так и из разных государств.

Журналистов ждет плотная программа: они уже посетили Татарскую мечеть в Урумчи, штаб-квартиру Синьцзянского радио и телевидения которое вещает на 4 языках, а радио – на 6, в том числе на уйгурском. Также они побывали в пустыне Такла-Макан и даже прокатились на верблюдах, посетили крупнейший Кашгарский рынок в старом городе.

Впереди журналистов ждет разнообразная программа и, конечно, горы Тянь-Шаня.