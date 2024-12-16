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Журналистов «Татар-информа» наградили за вклад в развитие культуры и искусства
Журналисты «Татар-информа» Александр Хевронин и Арсений Каримов награждены благодарственными письмами администрации Советского района Казани за плодотворный труд, вклад в сохранение и развитие культуры и искусства. Они отмечены за многолетние выступления в составе казанского народного ансамбля танца «Салават купере».
«Мы занимаемся татарским национальным фольклором более десяти лет и показывали его не только в регионах России, но и за рубежом. Всегда приятно, когда твой вклад отмечают, тем более в день, когда наш танцевальный коллектив отмечает 65-летие», — заметили сотрудники агентства и другие участники ансамбля.
Благодарственные письма были вручены на юбилейном концерте народного ансамбля танца «Салават купере» во Дворце культуры имени Саид-Галеева в казанском поселке Дербышки.
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