Журналистов «Татар-информа» наградили за вклад в развитие культуры и искусства

Журналисты «Татар-информа» Александр Хевронин и Арсений Каримов награждены благодарственными письмами администрации Советского района Казани за плодотворный труд, вклад в сохранение и развитие культуры и искусства. Они отмечены за многолетние выступления в составе казанского народного ансамбля танца «Салават купере».

«Мы занимаемся татарским национальным фольклором более десяти лет и показывали его не только в регионах России, но и за рубежом. Всегда приятно, когда твой вклад отмечают, тем более в день, когда наш танцевальный коллектив отмечает 65-летие», — заметили сотрудники агентства и другие участники ансамбля.

Благодарственные письма были вручены на юбилейном концерте народного ансамбля танца «Салават купере» во Дворце культуры имени Саид-Галеева в казанском поселке Дербышки.