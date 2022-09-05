Татарстанские СМИ могут выиграть 50 тыс. рублей за лучшую публикацию о волонтерстве

В Татарстане продолжается заявочная кампания конкурса среди СМИ на лучшее освещение деятельности и мероприятий добровольческого сообщества «Добро в эфире». Он проходит по шести номинациям, победители которых получат по 50 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«В течение года мы часто говорим о волонтерах, тех, кто делает добрые дела, общественных объединениях и некоммерческих организациях. Хотим сказать спасибо тем средствам массовой информации, которые популяризируют добровольчество», – обратилась к журналистам спикер.

Согласно социологическому исследованию, проведенному Минмолодежи РТ, порядка 12% молодых людей не участвуют в волонтерской деятельности из-за отсутствия информации, поэтому освещение добровольчества в СМИ – это очень важный фактор, добавила Кондратьева.

Конкурс пройдет по шести номинациям: лучшая публикация в социальных сетях, публикация в печатных и интернет-изданиях, лучший телесюжет, информационный выпуск на радио, лучшая работа среди студенческих печатных изданий и электронных СМИ, лучший видеоролик о деятельности добровольческого сообщества республики, пояснил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин.

«В прошлом году у нас было сто человек, которые поучаствовали в конкурсе. Планируем, что церемония подведения итогов будет отдельным мероприятием, а не частью премии „Добрый Татарстан“. Мы стараемся, чтобы помимо признания и подарков, журналисты извлекли из награждения пользу и положительные эмоции», — подчеркнул он.

Заявочная кампания конкурса продлится до 10 ноября, принимаются к участию работы текущего года. Информация о проведении конкурса размещена на официальных сайтах АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ», Минмолодежи РТ и Агентства «Татмедиа».