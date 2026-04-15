Общество 15 апреля 2026 16:52

Журналистов приглашают на запуск двух производств в Казани 16 апреля

Представителей СМИ приглашают принять участие в пресс-туре и пресс-конференции, которые состоятся 16 апреля на базе производственной площадки казанской группы компаний «РГК». Мероприятие посвятят вводу в эксплуатацию двух новых линий, которые позволят ускорить обновление коммунальной инфраструктуры и сократить временные и финансовые издержки.

Спикеры:

  • Гуськов Дмитрий Владимирович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан
  • Шайдуллин Дамир Фаритович – первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
  • Гильмутдинов Ленар Аминович – генеральный директор ГК "РГК"
  • Зайнуллина Алсу Ирековна – директор ООО «АрсеналГидро»
  • Хайруллин Руслан Наилевич – директор дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура», ООО «СИБУР»

Одним из главных событий станет старт производства полимерного листа (совместный проект «РГК» с «АрсеналГидро» и ООО «ПРОФИ»). Благодаря стойкости к агрессивным средам полимерный анкерный лист продлевает срок службы сооружений до 50 лет и сокращает эксплуатационные затраты на 40–60% за весь жизненный цикл.

Ранее полимерный анкерный лист в Татарстане не производился – его поставляли из других регионов. Собственное производство снизит зависимость от внешних поставок, усилит кооперацию, повысит контроль качества и создаст условия для внедрения современных решений в сфере водоснабжения и водоотведения.

Гостям также представят новый профиль из НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида), который позволяет ремонтировать коммуникации без отключения канализационного потока. Профиль применяется для восстановления изношенных участков самотечных канализационных сетей с помощью бестраншейной спирально-навивной технологии.

Оба проекта входят в системную работу по развитию производственных компетенций, укреплению технологической независимости и расширению ассортимента отечественной продукции для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Программа мероприятия:

  • Сбор журналистов и посадка в автобус №1 запланированы на 7:45–7:55 по адресу: Декабристов, дом 2. Отправление – после сбора.
  • В 9:00 представители министерств садятся в автобус №2 на Беломорской, 101 (административное здание ПАО «Сибур») и без досмотра через центральный КПП проезжают на завод.
  • С 9:00 до 9:30 прибывающие гости у входа на завод надевают каски и берут радиогиды (РГК-Синтез).
  • Осмотр площадки РГК-Синтез представителями министерств РТ, журналистами и гостями пройдет с 9:30 до 10:15.
  • С 9:50 до 10:15 состоится пресс-подход около входа на склад, а также роспись на анкерном листе, в которой примут участие представители министерств, руководители РГК и «АрсеналГидро».
  • С 10:15 до 10:25 – переезд на место проведения пресс-конференции, расположенное рядом с центральной проходной (Беломорская, 101, административное здание ПАО «Сибур»).
  • С 10:15 до 10:30 – сбор гостей и фуршет.
  • Пресс-конференция пройдет с 10:30 до 11:00.
  • С 11:00 до 11:30 – фуршет.
  • В 11:30 – посадка журналистов в автобус №1 и возвращение на Декабристов, 2. Окончание пресс-тура.
