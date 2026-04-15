Журналистов приглашают на запуск двух производств в Казани 16 апреля

Представителей СМИ приглашают принять участие в пресс-туре и пресс-конференции, которые состоятся 16 апреля на базе производственной площадки казанской группы компаний «РГК». Мероприятие посвятят вводу в эксплуатацию двух новых линий, которые позволят ускорить обновление коммунальной инфраструктуры и сократить временные и финансовые издержки.

Спикеры:

Гуськов Дмитрий Владимирович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан

Шайдуллин Дамир Фаритович – первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

Гильмутдинов Ленар Аминович – генеральный директор ГК "РГК"

Зайнуллина Алсу Ирековна – директор ООО «АрсеналГидро»

Хайруллин Руслан Наилевич – директор дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура», ООО «СИБУР»

Одним из главных событий станет старт производства полимерного листа (совместный проект «РГК» с «АрсеналГидро» и ООО «ПРОФИ»). Благодаря стойкости к агрессивным средам полимерный анкерный лист продлевает срок службы сооружений до 50 лет и сокращает эксплуатационные затраты на 40–60% за весь жизненный цикл.

Ранее полимерный анкерный лист в Татарстане не производился – его поставляли из других регионов. Собственное производство снизит зависимость от внешних поставок, усилит кооперацию, повысит контроль качества и создаст условия для внедрения современных решений в сфере водоснабжения и водоотведения.

Гостям также представят новый профиль из НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида), который позволяет ремонтировать коммуникации без отключения канализационного потока. Профиль применяется для восстановления изношенных участков самотечных канализационных сетей с помощью бестраншейной спирально-навивной технологии.

Оба проекта входят в системную работу по развитию производственных компетенций, укреплению технологической независимости и расширению ассортимента отечественной продукции для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Программа мероприятия: