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Общество 12 марта 2025 17:00

Журналистов приглашают на встречу с победителями движения «Профессионалы» в Казани

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В Казани 17 марта в 11:00 пройдет встреча с победителями и призерами Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству «Профессионалы» и национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 2024 года, на которую приглашают журналистов.

Как сообщают организаторы, на мероприятии планируется участие Раиса РТ Рустама Минниханова.

Встречу проведут в Многопрофильном лицее №187 (ул. Назиба Жиганова, д. 4).

Данные для прохождения аккредитации (ФИО и дата рождения) принимаются до 15:00 14 марта. Контакт для аккредитации: +7 (919)646-91-96 (Альбина Асылгараева).

#чемпионат молодые профессионалы #победители #встреча #Казань #журналисты
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