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Происшествия 12 апреля 2024 21:24

Журналистов Барабанова* и Казанцеву* внесли в реестр иноагентов

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Журналистов Илью Барабанова* и Анастасию Казанцеву* внесли в реестр иноагентов Минюстом России. Об этом информирует официальный сайт Минюста.

Отмечается, что Барабанов и Казанцева распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступали против специальной военной операции на Украине.

На данный момент оба проживают за пределами Российской Федерации.

*Признаны иноагентами в РФ

#минюст РТ
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