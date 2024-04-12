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Журналистов Барабанова* и Казанцеву* внесли в реестр иноагентов
Журналистов Илью Барабанова* и Анастасию Казанцеву* внесли в реестр иноагентов Минюстом России. Об этом информирует официальный сайт Минюста.
Отмечается, что Барабанов и Казанцева распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступали против специальной военной операции на Украине.
На данный момент оба проживают за пределами Российской Федерации.
*Признаны иноагентами в РФ
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