Журналистке Кеворковой* назначили штраф за оправдание терроризма и освободили в зале суда

Второй Западный окружной военный суд вынес решение по уголовному делу журналистки Надежды Кеворковой*, признав ее виновной в оправдании терроризма и назначив штраф в размере 600 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Первоначально суд установил штраф в 700 тысяч рублей, однако, учитывая время, проведенное Кеворковой под стражей, сумма была уменьшена до 600 тысяч рублей, сообщили в судебном органе.

На судебных прениях государственный обвинитель настаивал на лишении свободы на срок 6 лет с дополнительным штрафом в 500 тысяч рублей. Рассмотрение дела началось 10 марта. Кеворкова отрицала свою вину.

Основанием для обвинения послужила публикация в ее Telegram-канале текста Орхана Джемаля о событиях в Нальчике. Также ей вменялось оправдание деятельности движения «Талибан» в 2021 году, которое признано террористической организацией и запрещено на территории РФ.

* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов