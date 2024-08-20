Журналистке Гончаровой дали семь лет за убийство сожителя

В понедельник Электростальский городской суд вынес приговор по резонансному делу бывшей журналистки. Оксана Гончарова, ранее работавшая в изданиях «Ведомости» и РБК, получила 7 лет лишения свободы за убийство сожителя, сообщает ТАСС.

Информацию о приговоре подтвердил адвокат осужденной Александр Гаранин в беседе с агентством. Стоит отметить, что прокуратура настаивала на более суровом наказании – 8 лет колонии.

Решение суда пока не вступило в законную силу. У защиты есть возможность обжаловать приговор в апелляционном порядке, чем они намерены воспользоваться. Адвокаты будут добиваться минимального срока в 6 лет, учитывая вердикт присяжных.

Ранее коллегия присяжных единогласно признала Гончарову виновной в убийстве, но рекомендовала проявить снисхождение. Сама подсудимая не признает вину, утверждая, что действовала в рамках самообороны.

Согласно материалам дела, в 2022 году между Гончаровой и ее сожителем произошел конфликт, во время которого она нанесла ему смертельные ранения ножницами. Погибший, Александр Самусев, имел криминальное прошлое – судимости за грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

Защита настаивает, что Гончарова длительное время страдала от домашнего насилия со стороны Самусева. По их мнению, трагедия стала результатом превышения пределов необходимой самообороны.

Вердикт присяжных квалифицировал действия Гончаровой как умышленное убийство. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы, но с учетом рекомендации о снисхождении срок не может превышать 10 лет.