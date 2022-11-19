Журналистка «ТИ» Зиля Мубаракшина стала победительницей Всероссийского конкурса

Сотрудница ИА «Татар-информ» и электронной газеты «Интертат» Зиля Мубаракшина награждена золотой медалью и дипломом за победу в XVIII Всероссийском конкурсе среди журналистов «Вызов — XXI век». Чествование победителей прошло в стенах Московского государственного лингвистического университета.

Зиля Мубаракшина одержала победу в номинации «Культурное наследие народов России». На конкурс она представила несколько своих материалов: «Балерина в хиджабе: долгий путь австралийской татарки Стефани к мечте», Финзия Газизова: «Татары Австралии говорят на языке Тукая – старом татарском», Главный архитектор Казанского Кремля: «Башня Сююмбике может упасть через 100 лет, если…», «Ему была по душе простота»: репортаж из родного села Ильгама Шакирова, «Жизнь, сравнимая с судьбой Тукая: автор татарской азбуки Салей Вагизов».

Председатель жюри, генеральный директор агентства «Международный пресс-клуб», доктор политических наук, профессор Александр Чумиков, поздравляя победителей, отметил, что на федеральный этап конкурса пришли более 500 работ из 65 населенных пунктов и 160 российских СМИ. 210 работ 140 авторов попали в шорт-лист, 20 октября состоялось итоговое заседание жюри.

«В конкурсе могут участвовать журналисты не старше 25 лет. Это своего рода и находка – через этот конкурс мы даем дорогу молодым. Были выбраны по четыре победителя в четырех номинациях», – пояснил Чумиков.

Секретарь Союза журналистов России, доцент МГУ Роман Серебряный пожелал журналистам развития и обретения своего места в ремесле.

«Многое зависит от того, в каком коллективе работает журналист, какую политику ведет редакция. Важно также найти место, где тебе комфортно работать. Желаю вам развития. Имея профессию журналиста, сейчас можно расти в разных направлениях: заниматься научной деятельностью, постоянно получать новые знания, получать стипендию и так далее. В жизни вам пригодится. Не сидите долго на одном месте», – напутствовал участников конкурса эксперт.

Победителям были вручены золотые медали «Вызов — XXI век», дипломы и памятные подарки. Зиля Мубаракшина стала единственным представителем Татарстана среди призеров конкурса.

Всероссийский конкурс молодых журналистов, пишущих на остросоциальные темы «Вызов-XXI век» проводится агентством «Международный пресс-клуб» при поддержке министерства Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Зиля Мубаракшина родилась в Казани, окончила школу №27 с обучением на татарском языке. Выпускница Высшей школы национальной культуры и образования Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ, а также магистратуры по специальности «Педагогика».

В школьном возрасте сотрудничала с детскими газетами «Сабантуй», «Салават купере», в годы учебы в вузе ее материалы публиковались в татароязычных газетах и журналах республики. С 2017 года Зиля Мубаракшина является корреспондентом ИА «Татар-информ».