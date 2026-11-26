Журналистка «Татар-информа» стала серебряным призером конкурса Минстроя РТ
Обозреватель «Татар-информ» Александра Давыдова заняла второе место в номинации «Социальная инфраструктура» ежегодного конкурса журналистских работ Минстроя, архитектуры и ЖКХ РТ.
Итоги подвели в министерстве, на рассмотрение оргкомитета поступило 159 материалов от журналистов и редакционных коллективов российских и татарстанских СМИ.
Выше Александры Давыдовой в этой номинации оказался только коллектив Дирекции информационных и общественно-политических программ АО «Телерадиокомпания «Новый Век».