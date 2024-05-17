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Журналистка Маршенкулова заочно арестована за публичное оправдание терроризма
Суд заочно арестовал журналистку и феминистку Залину Маршенкулову, обвиняемую в публичном оправдании терроризма, сообщает ТАСС.
По данным следствия, не позднее 3 марта 2023 года Маршенкулова разместила в своем Telegram-канале ряд публикаций, содержащих оправдание терроризма, в итоге ей инкриминировали публичное оправдание терроризма с использованием интернета.
Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
Ранее источник агентства сообщал, что Маршенкулова стала фигуранткой уголовного дела за высказывания о гибели военного корреспондента Владлена Татарского. Предположительно, в настоящее время она скрывается на территории Германии.
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