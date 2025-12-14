Журналистка из Узбекистана: «Мои сюжеты о Татарстане поразили всех, их сразу дали в эфир»

Что общего у Татарстана и Узбекистана, как к татарам относятся в Центральной Азии и о чем спорили в комментариях под роликом на татарском языке – об этом в интервью «Татар-информу» рассказала старший редактор телеканала Yoshlar, блогер из Ташкента Феруза Умирзакова.





Наша встреча с Ферузой Умирзаковой прошла в Ташкенте, где татарстанские журналисты и блогеры побывали в рамках культурного обмена. Эта поездка была организована Академией молодежной дипломатии при поддержке Фонда содействия стратегическому диалогу и партнерству и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

– Феруза, вы побывали в Татарстане несколько месяцев назад. Какие впечатления остались у вас от нашей республики?

– Татарстан – это любовь. Мне очень понравились люди и атмосфера. Я увидела в них себя, свой род. Горжусь тем, что моя бабушка – татарка.

За четыре дня мы увидели очень многое, расширили свой кругозор. Мы побывали в Казанском университете, я сидела за партой, где учился Лев Толстой. Очень впечатлили Дом-музей татарской невесты и Национальная библиотека. Важно, что в библиотеку можно свободно зайти, взять книгу и спокойно почитать.

Я сделала два сюжета о Татарстане для телеканала, на котором я работаю. Все были так поражены, что сразу дали их в эфир.

– То есть у вас есть родственные связи с Татарстаном?

– Да, моя бабушка по отцу была казанской татаркой. Она была очень доброй и терпеливой, не держала в своей душе никакой злобы. Например, она никогда не давала будить нас с сестрами рано утром, готовила разные блюда татарской кухни. Но при этом была с характером. Дедушка ушел от нее, женился на другой, а когда пришел обратно, бабушка его не приняла.

Я рассказала папе, что была в Татарстане, он даже плакал. Привезла ему чай, чак-чак. Мама всегда готовила ему беляши. А мне очень понравилась губадия.

– Встретились ли вы со своими соотечественниками в Казани?

– Да, я встретила много узбеков. Например, несколько человек работали в местном отделении «Яндекса». Других соотечественников мы встретили на Московском рынке. Там нас познакомили с татарской кухней, мы попробовали эчпочмаки, элеши, чак-чак, было очень вкусно.

Интересное мероприятие было у нас в Доме-музее татарской невесты, где мы собственными руками готовили блюда татарской кухни. Было очень познавательно и полезно.

– Что общего вы увидели между Татарстаном и Узбекистаном?

– В первую очередь гостеприимство и приветливость людей. Когда я была в Казани, сняла видео, где человек передает привет Узбекистану на татарском языке. Он набрал у меня 1 миллион просмотров.

Кроме того, у нас очень похожи языки. Но письменность разная. Даже в комментариях мне об этом много писали. Я понимала тех, кто говорил на татарском, а они понимали мой узбекский. Я обязательно еще вернусь в Казань.

– В Узбекистане много татар?

– Еще 10 лет назад в Узбекистане было много русских и татар. Но постепенно они уезжают в Россию. В Узбекистане очень любят татар, но опасаются их хитрости (смеется).

– Встречались ли вы с блогерами из Татарстана?

– Да, мы посещали одну из редакций в Казани, где встретились с юными блогерами, ведущими свой блог на татарском языке. Но меня удивило, что такие форматы именно на татарском у вас не очень популярны. Например, в Узбекистане, наоборот, все молодые люди стараются вести блог на узбекском, это очень востребовано и актуально.

Кроме того, удивило, что в вашем законодательстве нет пункта об ответственности за оскорбления в сети и хейт (на самом деле ответственность за это, в том числе уголовная (для тяжких случаев и рецидивов) предусмотрена, – прим. Т-и). Такая норма очень помогает блогерам защититься от хейта. Конечно, когда заводишь свой блог, нужно быть к этому готовым.

Фотографии предоставлены Ферузой Умирзаковой