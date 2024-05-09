Журналистка из Аксубаево рассказала об отце — летчике, участнике Хасана и Халхин-Гола

Заместитель главного редактора редакции газеты «Сельская новь» Зинаида Леонтьева из поселка Аксубаево рассказала о своем отце — летчике, участнике Великой Отечественной войны Илье Леонтьеве,

Илья Михайлович Леонтьев родился в 1908 году в селе Урмандеево (ныне — Аксубаевский район РТ). Окончил курсы пионервожатых и рабфак Казанского государственного университета в городе Чистополе, работал с детьми и молодежью, будучи секретарем райкома комсомола.

В сентябре 1934 года по спецнабору Центрального комитета ВКП(б) Леонтьев стал курсантом авиационной школы в городе Иркутске. Три года учился на военного летчика, после выпуска служил в составе 9-й воздушной армии. Тогда как раз разворачивался конфликт с Японией. Он участвовал в воздушных боях над озером Хасан, а через год — и в сражении на Халхин-Голе. По позднейшему рассказу его жены, в одном из боевых вылетов был даже ранен.

«<...> летчики действовали на низких высотах. Чтобы точно бить противника по цели, не подставляя под удар своих. И потому они были легкоуязвимы для наземных орудий. Мой папа геройски сражался и за эту операцию удостоился боевой награды», — заметила Леонтьева.

Во время Великой Отечественной войны летчик испытывал боевые самолеты, которые выходили с конвейера, и перегонял их на передовую. В 1944 году был награжден медалью «За боевые заслуги».

Фото: газета «Сельская новь»

«В те годы почему-то не принято было отмечать День Победы. Лишь в 1975 году всех ветеранов пригласили в Дом культуры <...>. По сей день перед глазами, как он идет домой с подарком — верблюжьим одеялом. В сентябре 1976 года его уже не стало», — отметила журналистка.

Зинаида Леонтьева также охарактеризовала своего отца как очень доброго и позитивного человека, несмотря на все пережитые им испытания. «<…> из любой трудной ситуации он выходил с юмором. Изнутри светящимся, доброжелательным, умным и цельным человеком он был. Прожил на свете обидно мало <...>», — с грустью заключила она.

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу можно было присоединиться, опубликовав посты, посвященные родственникам — участникам Великой Отечественной войны (и военным, и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.