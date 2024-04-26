Журналистка из Агрыза о дедушке-ветеране: «Хотели похоронить, а он оказался живой»

Журналистка из Агрыза Екатерина Самсонова приняла участие в онлайн-акции «Мой Герой — моя семья». Она рассказала о своем дедушке Трофиме Самсонове, который в Великую Отечественную войну служил в разведке.

Трофим Самсонов родился в деревне Бобья-Уча (ныне Малопургинский район Удмуртии) в 1908 году. Осиротев, попал в детский дом. В 15 лет сбежал из детдома и вернулся в родную деревню. Решил сразу создать семью и начал восстанавливать отчий дом.

Когда началась война, ушел на фронт, служил в разведке. Ему в помощники всегда давали молодых парней. В послевоенные годы он не мог их вспоминать без слез.

«Я их очень жалел. Я, как старший, иду впереди. Они меня прикрывают. Гремит взрыв, оборачиваюсь — а они уже мертвые лежат...» — пересказала воспоминания деда Екатерина Самсонова.

Сам Трофим трижды был ранен, в последний раз — тяжело. Когда их доставили в госпиталь, началась перекличка: «Самсонов!» — «Я!» «Ему кажется, что он кричит изо всех сил, а голоса совсем не слышно. Так и не услышали. Когда санитары уже начали собирать мертвых, чтобы похоронить, один заметил, что дедушка живой», — пояснила Екатерина.

Трофим Самсонов, семейный архив Фото: «Агрызские вести»

После госпиталя Самсонова комиссовали, это было в 1943 году. Дома дедушку ждало большое горе: его дочери умерли от голода. У него остались жена и сын. После войны в семье родились еще две дочери. «Младшая — наша мама Раиса», — рассказала Екатерина.

«Дедушка работал председателем сельсовета, пожарным. Был замечательным пчеловодом, охотником. Очень любил лес и животных и никогда без причины не стрелял в них. Его все уважали. К сожалению, перенесенные ранения не дали ему долгой жизни. Он умер в 1968 году. Но память о нем живет в наших сердцах», — добавила журналистка.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.

Акция проводится с 22 апреля по 9 мая 2024 года. Ожидается, что участие в ней примут в том числе известные татарстанцы.